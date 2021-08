Fiorentina-Moena, il matrimonio prosegue. C’è l’accordo per altre due stagioni

Novità importanti per quel che riguarda i prossimi soggiorni della Fiorentina durante i ritiri estivi

Novità importanti per quel che riguarda i prossimi soggiorni della Fiorentina durante i ritiri estivi: stando a quanto viene riportato da Lady Radio, Val di Fassa e Fiorentina avrebbero raggiunto l’accordo per altri due anni di ritiri a Moena. Tutto pronto, dunque, per quelle che sarebbero la decima e undicesima edizione della preparazione viola in Trentino.