L’affare Chiesa-Juventus riacceso da 18 milioni. Prima dell’addio il rinnovo con la viola, ma non alle stesse cifre…

Sembrava destinata a restare solamente un’idea la trattativa tra Chiesa e la Juventus, ma i tre colpi in uscita di Paratici hanno riacceso l’affare dopo una nottata di lavoro. Saranno 18 i milioni che i bianconeri risparmieranno grazie alle uscite di Rugani, De Sciglio e Douglas Costa, gli stessi che verranno riutilizzati per pagare i 5-5,5 milioni a stagione da dare a Federico e 10 milioni per accontentare la Fiorentina (2 subito e 10 la prossima estate) con il pagamento del prestito biennale, al termine del quale i bianconeri verseranno gli altri 40 milioni + 5 di bonus alle condizioni. Intanto Chiesa rinnoverà con la Fiorentina per attuare la formula di mercato richiesta dalla Juventus, richiedendo più o meno le stesse cifre che andrà a percepire a Torino. Cifre che Commisso non sembra intenzionato ad accettare, ma Chiesa verrà incontro al presidente pur di raggiungere Cristiano Ronaldo. Lo scrive Tuttosport.



