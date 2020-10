Una notte di lavoro: Chiesa, il rinnovo prima dell’addio (con ingaggio super)

Il Corriere dello Sport-Stadio scrive che quella appena trascorsa è stata una notte di lavoro sul fronte Chiesa, un affare che, per la sua conformazione (prestito biennale di 2+8 milioni con riscatto fissato a 40 e 10 di bonus), richiede prima il rinnovo e l’adeguamento di contratto a 5 milioni a stagione da parte della Fiorentina. Questione di ore prima che arrivino gli annunci, e se non ci saranno imprevisti la telenovela avrà fine. Il riscatto è in realtà praticamente obbligatorio, visto che scatterà al realizzarsi di condizioni abbastanza facili – una su tutte, la qualificazione della Juve in Champions. LEGGI LE TRE CONDIZIONI: ne basta solo una.

