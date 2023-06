Lady, la Fiorentina ci prova per Zaniolo. Contatti nei giorni scorsi, il punto

L'emittente racconta di alcuni contatti andati in scena proprio nelle scorse ore. L'operazione resta però difficile per un motivo in particolare

Indiscrezione di mercato piuttosto interessante quella lanciata da Lady Radio in queste ore. Secondo l'emittente, la Fiorentina ha provato nei giorni scorsi a sondare il terreno per provare a riportare a Firenze Nicolò Zaniolo, oggi al Galatasaray e forse non felicissimo. Sono andati in scena alcuni contatti proprio nei giorni scorsi per capire la fattibilità dell'operazione. Operazione comunque particolarmente difficoltosa dato che il calciatore è piuttosto attratto dalla possibilità di vestire la maglia della Juve, anch'essa sull'ex Viola.