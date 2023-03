Galatasaray, l’oasi degli scontenti: Torreira, Icardi e il rinato Zaniolo

Il Galatasaray è la nuova oasi degli scontenti. La squadra turca, quest'anno ha puntato su molti giocatori in uscita dai propri club e che spesso, non si sono lasciati nei migliori dei modi. Il primo di tutto e Torreira, rimpianto a Firenze, leader in Turchia. Poi c'è Icardi, bomber vero che è tornato a segnare con continuità. Così come Mertens, anche se a Napoli non sentono la sua mancanza. L'ultimo arrivato invece è stato Zaniolo. L'ex centrocampista della Roma, nel finale di un'amichevole contro l'Istanbulspor, ha messo a segno un gol e servito un assist a Dubois.