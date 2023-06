La società valuta Jovic, ma separarsi ora potrebbe costare caro

Il Corriere Dello Sport oggi in edicola fa il punto sull'attacco viola, interessato a Nzola per l'estate. Prima di procedere con qualsiasi tipo di innesto, però, il principale tema è capire come Italiano voglia ridisegnare il reparto: qualcosa è mancato in termini di realizzazioni e il principale candidato è Luka Jovic , che ad oggi ha un contratto fino al 2024 ma sul quale sono in corso valutazioni.

Doppio fronte

E decidere per un addio di comune accordo potrebbe però non agevolare la Fiorentina. Come svela il quotidiano, infatti, nel caso in cui Jovic lasciasse i viola in anticipo il club dovrebbe riconoscere il 50% della rivendita al Real Madrid e anche rinunciare ai benefici del decreto crescita, che andrebbe alla tassazione più alta essendo sotto i due anni di permanenza in Italia del ragazzo. Un problema che potrebbe rivelarsi non da poco: molto però dipenderebbe eventualmente dalle offerte che possono giungere. Già a gennaio - si legge - ad esempio il Galatasaray si era fatto avanti con una proposta generosa.