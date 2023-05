La Juventus punta Dodò, è il primo nome nella lista bianconera

La Juventus guarda in casa viola, di nuovo. Secondo Tuttomercatoweb infatti ci sarebbe un nuovo nome per i bianconeri, quello di Dodò. Con De Sciglio infortunato, ed un Cuadrado in calo il brasiliano è nel mirino. La testata parla di 35 milioni come cifra che serve per strapparlo ai viola. Sottolineando che Barone e Pradè avrebbero rifiutato già a gennaio un offerta. Dodò sarebbe addirittura il nome principe della lista. Ma sempre secondo la fonte, l'operazione sarebbe complessa. Per le liquidità dei piemontesi, e per i rapporti Commisso-Juve.