La Juventus ci prova per Pellegrino, ma il Parma risponde picche

La Juventus è alla ricerca di un centravanti che possa soddisfare le richieste di Luciano Spalletti. Il profilo che la dirigenza bianconera ha individuato è quello di Mateo Pellegrino, del Parma. L'argentino è stato avvicinato anche alla Fiorentina. Secondo Tuttosport, la Juventus avrebbe avanzato una prima proposta ufficiale. Un prestito con obbligo di riscatto, fissato a 30 milioni, più o meno la valutazione di Pellegrino. Ma il Parma ha risposto con un secco no. Il motivo? I ducali vogliono incassare i soldi della cessione subito, così da poter sostituire al meglio la luro punta.