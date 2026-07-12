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La Juventus ci prova per Pellegrino, ma il Parma risponde picche

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Mateo Pellegrino è l'obiettivo della Juventus, ma il Parma dice no
Redazione VN

La Juventus è alla ricerca di un centravanti che possa soddisfare le richieste di Luciano Spalletti. Il profilo che la dirigenza bianconera ha individuato è quello di Mateo Pellegrino, del Parma. L'argentino è stato avvicinato anche alla Fiorentina. Secondo Tuttosport, la Juventus avrebbe avanzato una prima proposta ufficiale. Un prestito con obbligo di riscatto, fissato a 30 milioni, più o meno la valutazione di Pellegrino. Ma il Parma ha risposto con un secco no. Il motivo? I ducali vogliono incassare i soldi della cessione subito, così da poter sostituire al meglio la luro punta.

 

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