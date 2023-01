Retroscena Corsport: ACF voleva cedere Gonzalez prima del Mondiale

A tenere banco nelle ore precedenti a Fiorentina-Sampdoria di Coppa Italia è il nome di Nico Gonzalez e un suo possibile addio alla maglia viola. Una possibilità seccamente smentita questa mattina da molti quotidiani in edicola, anche se è noto come l'argentino abbia da sempre molti occhi addosso dalla Premier League, campionato dalle grandi disponibilità economiche e in grado quindi di offrire ai viola offerte concrete.

Retroscena

Il Corriere Dello Sport oggi in edicola aggiunge un particolare piuttosto interessante. Circa un mese prima del Mondiale, la società gigliata aveva assegnato all'agenzia CAA Base con sede a Londra il mandato esplorativo per cercare acquirenti per l'esterno. Gonzalez, infatti, era in un momento di collisione con il club e per molti anche vicino all'addio. Se letta in questo senso, quindi, anche la possibile offerta avanzata dal Leicester assume contorni ben differenti. Questo retroscena fa il paio con quando invece precisato oggi dalla Fiorentina, che fa sapere di non aver ricevuto alcuna proposta formale e di ritenere il calciatore più che mai funzionale al progetto tecnico di Italiano: del resto dopo il chiarimento di fine novembre con il DG Barone anche i rapporti fra le parti sembrano essersi rasserenati. La certezza resta però una: in caso di offerta davvero recapitata superiore ai 27 milioni le carte in tavola potrebbero sempre cambiare. Si tratterebbe di pareggiare (almeno) l'iniziale prezzo pagato allo Stoccarda.