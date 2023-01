QS: “Nessuna offerta, Nico non si tocca: la Fiorentina punta su Gonzalez”

Nico Gonzalez non si tocca. La Fiorentina non dà una versione ufficiale, ma la volontà del club è quella di voler puntare su di lui

La Nazione si sofferma sull'offerta del Leicester per Nico Gonzalez . L'argentino piace, tanto da far mettere sul piatto la cifra di 34 milioni per riuscire a portarlo in Inghilterra. Le voci ci sono, l'interesse pure, ma la posizione della Fiorentina e fin troppo chiara.

Muro Viola

La Fiorentina fa muro. Esatto, Nico Gonzalez non si tocca. L'argentino è centrale nel progetto del club viola. La società gigliata non ha dato versioni ufficiali, ma quello che trapela è proprio la volontà di puntare sull'esterno. Inoltre, non sembra essere arrivata alcun tipo di offerta sul tavolo della Fiorentina. In tempo di mercato, gli intermediari sono all'opera e Nico Gonzalez suscita molto interesse ma ciò non significa che verrà ceduto, anzi.