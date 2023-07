La Fiorentina sfida due big italiane per Lukebakio: la situazione

Cresce il mercato attorno a uno dei giocatori più richiesti in questa estate come Dodi Lukebakio (LA SCHEDA) . Come scrive, infatti, Tuttomercatoweb sono molteplici gli interessi che si registrano per l'esterno offensivo che si è affidato a Stijn Francis agente che tra gli altri gestisce il futuro di Dries Mertens e che in Italia collabora con CAA Base.

La situazione

Lukebakio, in uscita dall'Herta Berlino, è nome caldo per tanti club e su tutti il portale fa il nome di Inter, Lazio e Fiorentina. In particolare, nei prossimi giorni sono attese novità sul futuro del belga e non è da escludere che altre pretendenti si uniscano alla corsa. Come vi abbiamo riportato in esclusiva, la prossima settimana potrebbe essere quella decisiva per vedere un affondo concreto da parte della società gigliata