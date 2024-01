La Fiorentina per gennaio guarda in Germania. Ma occhio anche agli italiani

Come si legge su gazzetta.it, la Fiorentina dopo il precedente di Nico Gonzalez guarda di nuovo alla Bundesliga per trovare i profili giusti per rinforzare la propria rosa in questo mercato di riparazione. Ecco che allora i nomi fatti sono quelli del già noto Jan-Niklas Beste (qui la scheda), esterno d'attacco dell'Heidenheim, e di Lukas Klostermann (scheda), classe ‘96 del Lipsia. Quest'ultimo è un difensore, che può giocare sia come terzino destro che centrale. Un po' come Filippo Terracciano del Verona: lui e Gabriel Strefezza (scheda) sono gli obiettivi più caldi per quanto riguarda, invece, i calciatori italiani impegnati in Serie A.