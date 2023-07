Krastev va a farsi le ossa in Serie B: settimana prossima è atteso a Catanzaro

Dopo tre stagioni vissute nel settore giovanile della Fiorentina, il difensore bulgaro Dimo Krastev si prepara al salto tra i grandi, andando a giocare (in prestito) in Serie B con la maglia del Catanzaro. Riguardo al futuro dell'ex centrale della Primavera gigliata, infatti, Sky Sport riporta che ad inizio settimana prossima, per la precisione martedì, Krastev è atteso nella città calabrese per le visite mediche di rito, per poi presentarsi al raduno della squadra giallorossa.