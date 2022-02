Kokorin, stasera chiude il mercato russo: si allontana l’ipotesi cessione

Con il passare dei minuti, diventa sempre più difficile immaginare un ritorno in Russia di Kokorin. Ieri il passaggio di Carrascal al CSKA Mosca

Si chiude oggi il mercato russo, fissato alle ore 24:00 di Mosca (22:00 in Italia) lo stop alle trattative. Ridotte ad un lumicino, dunque, le possibilità per la Fiorentina di cedere Sasha Kokorin in madrepatria.