Juric: Fiorentina in prima fila. Piace ad un altro club di Serie A

Difficilmente Giuseppe Iachini resterà sulla panchina della Fiorentina. E’ iniziato, così, il toto allenatore. Chi al suo posto? Uno dei nomi più accostati al club viola è, ormai lo sappiamo, quello di Ivan Juric. Il suo rinnovo col Verona sembrava ad un passo, ma il presidente gialloblù Maurizio Setti ha fatto un passo indietro sull’accordo per il prolungamento di contratto. Come scrive Tuttosport, la Fiorentina è in prima fila per l’ex Genoa, mentre il Torino è più defilato.