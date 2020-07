Pres. Verona esce allo scoperto su Juric: “Stiamo aspettando le sue valutazioni. Finché non firma…”

Trattative in corso, ma senza grandi certezze. Il presidente dell’Hellas Verona, Maurizio Setti, prova a fare chiarezza sul futuro di Ivan Juric, tecnico accostato con sempre più insistenza alla Fiorentina nel corso delle ultime settimane. Queste le parole del numero uno gialloblu a Sky Sport nel pre partita di Verona-Atalanta: “Se Juric resta? Finché non si firma non si sa. Onestamente noi stiamo parlando e c’è anche un contratto: noi siamo disposti a rivederlo perché il mister è stato un valore aggiunto e abbiamo fatto belle cose insieme, sia noi con lui che lui con noi”.

Setti poi continua: “La speranza è quella di continuare insieme. Il nostro modo di operare credo sia quello di fare i passi che possiamo permetterci di fare. Siamo una neopromossa e dobbiamo fare i conti economici di dover rispettare dei parametri dai quali non possiamo prescindere. Richieste per Juric? Questo va chiesto a lui. Noi dobbiamo essere trasparenti sulle ambizioni e l’allenatore lo sa. Stiamo aspettando le sue valutazioni. Da parte nostra problemi non ce ne sono”.