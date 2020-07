Massimo Basile, corrispondente da New York per Il Corriere della Sera, si è espresso così su Twitter a proposito del futuro della panchina viola: “Nelle prossime due settimane si deciderà il futuro tecnico della Fiorentina. Dovessi provare a indovinare, non punterei un penny su De Rossi, Spalletti e Mazzarri. Il nome, però, sarà solido. Deciderà Rocco, che è ambizioso. Stay tuned”.