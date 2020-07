Toto allenatore: da Di Francesco a Semplici, ma attenzione anche all’estero. I nomi

Difficilmente Beppe Iachini resterà sulla panchina della Fiorentina. Chi al suo posto? Secondo La Nazione, profili del calibro di Emery e Pochettino sono fuori portata. La suggestione di De Rossi – considerato in prospettiva un prospetto di alto livello – resta per ora un passo dietro alle altre.

Attenzione a Di Francesco, al quale Pradè aveva pensato prima che Commisso decidesse di confermare Montella. Il direttore sportivo aveva buona stima anche di un allenatore fiorentino, Leonardo Semplici, che a Ferrara con la Spal era in attesa di notizie dai viola prima di firmare il rinnovo. L’avventura di Semplici in Emilia si è chiusa in questa stagione prima del previsto e il presidente della Spal ha ammesso che l’allontanamento dell’allenatore era stato un errore. Da aggiungere a questi anche il nome di Rolando Maran, esonerato a marzo dal Cagliari. Walter Mazzarri rappresenta un’alternativa da tenere defilata, mentre Juric sta sempre definendo i dettagli dell’accordo per il prolungamento con il Verona. Luciano Spalletti è fuori portata, ha un altro anno di contratto con l’Inter e guadagno più di 5 milioni netti. La Fiorentina sta seguendo anche alcuni tecnici emergenti, come Domenico Tedesco, ex allenatore dello Schalke 04, ora alla Spartak Mosca.