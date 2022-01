“Julian Alvarez, la Fiorentina c’è ancora. Ma deve pagare tutto subito”

Il punto di Pedullà sul nuovo crack del calcio sudamericano: si può prendere con 25 milioni. La Fiorentina non molla

"Il suo agente Fernando Hidalgo è stato in Inghilterra per valutare l’offerta del Manchester (...). La risposta che il Manchester United ha dato a Hidalgo è stata: Alvarez ci piace molto, potremmo versare la clausola, ma risentiamoci perché prima dobbiamo capire dove andrà Martial. Ormai per tutti vale il motto "uno esce, uno entra". La situazione di stand-by ovviamente concede speranze alle big della Serie A. Mettiamo da parte la Juve, che pure ha mandato un osservatore fisso in Sudamerica, ora i bianconeri hanno altre priorità. Ma teniamo l’Inter, senza trascurare il Milan (...). E non possiamo dimenticare la Fiorentina che sa di dover perdere (a giugno) Vlahovic, che ha in Burdisso l’ambasciatore argentino ideale, magari lo stesso Italiano metterebbe la firma su un tridente Ikoné-Alvarez-Gonzalez. Le possibili soluzioni per Julian sono tanti, la condizione è una: pagare la clausola senza chiedere sconti o dilazioni. Chi aprirà la cassaforte, senza remore o perplessità, taglierà il traguardo".