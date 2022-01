Pedullà: “Barone, dichiarazioni sbagliate. Il calcio non è Beautiful”

Il nuovo affondo del giornalista nei confronti del dirigente viola: "Non ha senso attaccare gli agenti di Vlahovic tutti i giorni"

"Parlare tutti i giorni di Vlahovic, prima e dopo i pasti, non si può fare. Barone deve capire che non è Beautiful o una storia americana, non serve aggiornarla tutti i giorni". Tra Alfredo Pedullà e il dirigente della Fiorentina non scorre buon sangue dopo gli screzi di novembre . E oggi l'esperto di mercato non è andato per il sottile nel commentare l'uscita di Barone sull'attaccante serbo.

"Dobbiamo memorizzare che la super offerta della Fiorentina non ha sortito effetto e stop. Il Milan, ad esempio, non va in giro dicendo che Kessiè non vuole rinnovare. Faccio i complimenti a Commisso per l'offerta che gli ha fatto, ma al suo posto non avrei fatto quella dichiarazione di qualche mese fa. E' una questione di disabitudine al ruolo. Attaccare l'agente tutti i giorni, dopo che Vlahovic ti ha dato un segnale di appartenenza, vero o falso che sia, non ha senso. Hai presentato Ikonè che è una grande operazione, hai una squadra forte, dovresti parlare di questo. Vendere Vlahovic a gennaio? Sarebbe un disastro dal punto di vista del progetto sportivo" le parole di Pedullà a Viola Fun.