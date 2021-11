Pedullà, altre bordate: “Barone ha stancato, impari a fare il dirigente”

La querelle legata al presunto interesse del fondo PIF per la Fiorentina prosegue. "Situazione non verificata, buttata lì per destabilizzare" ha detto Barone

Redazione VN

Si fa incandescente il botta e risposta a distanza tra Joe Barone e Alfredo Pedullà. Dopo le parole rilasciate oggi pomeriggio dal direttore generale della Fiorentina, il noto giornalista va al contrattacco con un articolo dai toni durissimi attraverso il suo sito. Vi riportiamo alcuni estratti:

Joe Barone ora ha un po’ stancato, è diventato un disco rotto. Avevamo fatto una telefonata civile giovedì, avremmo dovuto riattaccare quando lui – sarà un vizio – parlava di scorrettezza. (...) Abbiamo spiegato a Barone, in italiano, che destabilizzare è un’altra storia, gli abbiamo soprattutto spiegato che si tratta – da parte del fondo arabo – di una manifestazione di interesse e nulla di più, nulla da fare. La sua violenza con le parole nei riguardi dei giornalisti fiorentini ha portato già all’intervento dell’USSI e non solo. Non è la prima volta, si dia calmata: meglio, qualcuno gliela dia in fretta. Barone sappia che siamo a Firenze, culla della civiltà, non dentro un bar di Caracas. (...) Barone ha due anni e mezzo di Fiorentina alle spalle, parla in prima persona ma i meriti di questi investimenti sono esclusivamente di Commisso. In due anni e mezzo ha commesso errori che un dirigente normale sarebbe stato sollevato dall’incarico. Dimostri di essere da Fiorentina, non per essere un discreto dirigente – quello è difficile – ma come minimo un dirigente. (...)