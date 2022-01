Ceccarini: “Scamacca e Cabral nel mirino. Odriozola potrebbe rimanere”

Il punto di mercato sulla Fiorentina, tra presente e futuro: "Caicedo e Nzola per ora piste fredde"

"La società sta lavorando su Scamacca per giugno, ma ci sono anche l’Inter e la Juventus, quest’ultima sta provando a portare già adesso l’attaccante in bianconero. Su Caicedo per ora non ci sono stati contatti diretti e Nzola è una pista fredda per il momento. Cabral? È un profilo da seguire per il futuro, per il dopo Vlahovic. È un attaccante diverso come caratteristiche ma è da tenere presente perché Burdisso lo segue da tempo. Odriozola? Una piccola finestra per il futuro si può tenere aperta nel caso la Fiorentina dovesse andare in Europa. Torreira? Credo che Fiorentina e Arsenal si stiano già parlando. L’intenzione dei viola è quella di riscattarlo e il giocatore si trova bene qui. I colloqui sono abbastanza avviati, nonostante le parole di Pradè che ha rimandato tutto a marzo".