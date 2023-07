Jovic-Galatasaray? Di Marzio: “Non c’è nessuna trattativa”

Tante le voci su Luka Jovic in questi primi giorni di mercato, così come i punti di vista. Joe Barone con le sue parole nei giorni scorsi è stato chiaro, per la Fiorentina non è in vendita. Si parlava di un accordo tra il Galatasaray e il calciatore sulla base di 2,5 milioni di stipendio. Però, non è dello stesso parere Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato di Sky Sport, il quale sostiene che non ci siano delle trattative in atto tra il club turco e il centravanti serbo.