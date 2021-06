Tra gli allenatori che potrebbero arrivare a Firenze nella serata di ieri ha preso forza la candidatura di Vincenzo Italiano. Ecco come gioca il suo Spezia

Nella serata di ieri ha preso forza la candidatura di Vincenzo Italiano che ha le caratteristiche giuste che piacciono a Commisso. Secondo la Gazzetta proprio il presidente viola avrebbe preso in mano la situazione per trasferire il giovane tecnico sulle rive dell'Arno. Ma come gioca lo Spezia di Italiano? Di base parte con un 4-3-3 grintoso che cerca di imporre il proprio gioco nonostante i liguri non potessero vantare giocatori dal passato altisonante. Il modulo però è abbastanza elastico e variabile. Abbiamo preso in esame due partite dello Spezia con due big (Milan e Roma) che sono valse una vittoria e una sconfitta. Intanto notiamo che molti calciatori sono stati cambiato e in fase di possesso comunque gli esterni bassi vanno entrambi a dar manforte al centrocampo in cui un calciatore fa da schermo davanti alla difesa (8 e 10 nei esempi) mentre le due mezzali assumono una posizione avanzata e nel caso a sinistra quasi da attaccante.