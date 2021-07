Italiano chiede tempo: la difesa ha le ore contate

Domani inizia il ritiro. la difesa è sotto osservazione soprattutto Pezzella e Milenkovic. vedremo se riusciranno a convincere Italiano

Domani la squadra partirà ufficialmente per Moena . Mai, come quest'anno, il ritiro della Fiorentina ricopre un'importanza incredibile. Italiano , infatti valuterà tutti giocatori per capire chi è pronto e chi invece ritiene conclusa la sua avventura in viola.

Il reparto più sotto osservazione è la difesa. Come riportato dal Corriere dello Sport, Pezzella e Milenkovic hanno le ore contate alla Fiorentina. Il primo è il capitano ma le prestazioni degli ultimi anni hanno lasciato a desiderare. Ecco che Italiano non vuole fare sconti a nessuno, se l'argentino non sarà in grado di tornare alla condizione fisica ottimale sarà cessione. Caso diverso per Milenkovic. Il difensore serbo è in scadenza di contratto e non sembra aver intenzione di rinnovare. Toccherà ad Italiano capire se le motivazioni per rimanere in maglia viola sono quelle giuste. I sostituti sono già stati scelti, si parla di Nastasic e Cistana. Adesso tocca al campo dare la sentenza definitiva.