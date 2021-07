Vlahovic e la clausola che non ti aspetti: il caso si infittisce

La distanza tra la Fiorentina e Dusan Vlahovic aumenta sempre di più. Nonostante l'importanza del giocatore l'accordo per il rinnovo rimane distante

Come riportato anche all'interno della sua presentazione di ieri , Dusan Vlahovic è un punto fermo della rosa di Italiano . L'attaccante serbo sarà la punta di diamante della squadra, destinato a concretizzare la manovra offensiva. Nonostante ciò la sua permanenza e tutt'altro che scontata.

Come riportato da Tuttosport, l'interesse dei big club europei si intensifica ogni giorno sempre di più. La squadra che sembra essere più decisa ad investire sul giocatore e il Tottenham di Paratici che dovrà trovare un degno sostituto al papabile partente Henry Kane. La situazione rinnovo in casa viola è sempre più in stallo. Tutto dipende dalla clausola rescissoria. I Viola chiedono di inserirne una intorno agli 80-90 milioni. Gli agente del giocatore invece si sono fermati a 50. Distanza molto ampia e sembra difficile poterla risanare.