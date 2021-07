Incognita terzini: sono decisivi nel gioco di Italiano. La situazione

Sulla destra Zappacosta è un obiettivo per rimpiazzare l'eventuale partenza di Lirola. Ma a sinistra?

Per questo è lecito attendersi uno studio approfondito sulle risorse già a disposizione da Moena. Di certo del gruppo di terzini che si raduneranno domenica al centro sportivo sono Venuti e Biraghi quelli destinati a lavorare da potenziali titolare. Ma, se a destra l’eventuale partenza di Lirola apre a nuovi obiettivi in entrata come Davide Zappacosta del Chelsea, il futuro a sinistra è tutto da scrivere. Biraghi è infatti finito nel mirino della Roma, ma la trattativa al momento non è così scontata. Sia perché i giallorossi valutano anche Di Marco e soprattutto perché dopo l’addio di Barreca i viola dovranno cercare di aumentare la concorrenza interna tendendo di conto pure la duttilità di Igor in grado di giocare in quella zona del campo. Anche per questo la squadra di mercato ha preso informazioni sul giovanissimo scozzese del Bologna Aaron Hickey (19) mentre tra gli osservati speciali in ritiro ci sarà Luca Ranieri (22), reduce dal prestito alla Spal.