Roma, con Spinazzola k.o. scatta l’emergenza a sinistra: occhi su Biraghi

Il terzino sinistro viola ha un costo accessibile (massimo dieci milioni di euro) e la possibilità di disimpegnarsi da un futuro ancora alla Fiorentina

Su Gazzetta.it vengono prese in esame le possibili soluzioni che potrebbe adottare la Roma per fronteggiare il lungo k.o. di Spinazzola. Tra i nomi tirati in ballo c'è anche quello del viola Cristiano Biraghi, definito "il profilo più facile su cui orientarsi".