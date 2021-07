Lirola, colloqui molto positivi tra Fiorentina e Marsiglia. Chiusura vicina?

Il quotidiano sportivo francese sottolinea come quella per Lirola sia tra le trattative del Marsiglia più vicine alla chiusura

Trattativa no stop sull'asse Firenze-Marsiglia per il ritorno di Pol Lirola all'Olympique. Secondo quanto L'Equipe, i colloqui tra la Fiorentina ed il club transalpino stanno procedendo nel migliore dei modi, tanto che la fumata bianca potrebbe arrivare a stretto giro di posta.

Il quotidiano sportivo francese sottolinea come quella per Lirola sia una delle trattative più vicine alla chiusura tra quelle portate avanti fino ad ora dal Marsiglia. L'esterno spagnolo - lo ricordiamo - ha disputato la seconda parte dell'ultima stagione in prestito all'O.M. per poi fare ritorno alla Fiorentina: troppi per la società d'oltralpe i 12 milioni che sarebbero stati necessari per il riscatto.