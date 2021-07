Sampdoria: la suggestione estiva si chiama Ribery

Ma il francese deve ridursi l'ingaggio, altrimenti resterà un sogno

Potrebbe essere ancora in Serie A il futuro di Franck Ribery, il cui contratto con la Fiorentina è scaduto il 30 giugno scorso. Come scrive Tuttosport, il francese è "poco più di un sogno di inizio estate per la Sampdoria. Le condizioni sono chiare: se accetterà un ingaggio di un milione più bonus, allora l'operazione potrebbe rivelarsi possibile. Viceversa resterà solo una suggestione estiva. Ribery ha guadagnato 4 a milioni a stagione negli ultimi due anni. Solo un sostanzioso taglio allo stipendio e al netto di possibili concorrenti (è stato proposto anche a Monza e Lazio), potrebbe far vestire la maglia blucerchiata all'ex Bayern Monaco".