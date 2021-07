Monte ingaggi viola: nonostante gli addii, la cifra si alza rispetto ad un anno fa

Alla cifra del 2020 vanno aggiunti gli acquisti del mercato invernale e quelli appena arrivati: Gonzalez, Maleh e Sottil

L’obiettivo della società viola in vista della prossima stagione è quello di continuare a investire per iniziare un’opera di rilancio in grado di trasformare la squadra di Commisso in una delle più competitive di A. E in questo senso, sebbene il fatturato sia sceso in 12 mesi da 90 a 72 milion,i i segnali che stanno arrivando dal fronte degli investimenti induce a pensare positivo. Questo quanto troviamo scritto nell’edizione odierna de La Nazione. Basti pensare, si legge, che fino a poco fa i viola con quasi 58 milioni di monte ingaggi (dato 2020) destinavano l’80% dei ricavi alla voce stipendi dei calciatori. Eppure, rispetto a ottobre, il tetto salariale di Pezzella e compagni si è già alzato e questo nonostante gli addii illustri di quattro giocatori che si sono svincolati pochi giorni fa: