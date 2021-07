Enigma Pezzella, presto incontrerà Italiano: i tre scenari

Il contratto di Pezzella scadrà nel 2022

Il Corriere dello Sport si concentra su German Pezzella , impegnato nella Coppa America con l'Argentina. Da mesi è dato in partenza. Il contratto scadrà nel giugno 2022. Nessuno dentro la Fiorentina ha preso la decisione di chiudere il rapporto col capitano. E' una colonna dell'Albiceleste di Scaloni; chissà che anche Italiano non lo inserisca tra gli elementi cardine del suo progetto.

Il 2022 è dietro l'angolo e se finora del rinnovo non se n'è fatto niente, è difficile credere che cambierà qualcosa d'ora in avanti. Gli scenari sono tre: rinnovo (ma serve il sì del calciatore), cessione (l'opzione svendita non è contemplata e perciò occorre un'offerta economicamente valida, il che non è semplice considerando che una società interessata si può accordare con Pezzella tra sei mesi e poi prenderlo a giugno senza tirare fuori un euro), accettare di andare alla scadenza naturale del rapporto fissando un obiettivo comune nell'interesse della Fiorentina. Appena tornerà a Firenze, una volta terminate le ferie post Coppa America, incontrerà Vincenzo Italiano.