In arrivo il nuovo assalto a Piatek. Ancora distanze da limare con Herta e attaccante

Resta Krzysztof Piatek l’obiettivo principale delle ultime ore di mercato per la Fiorentina. Come scrive Tuttomercatoweb.com, il club viola vuole regalarsi un grande attaccante in questa sessione e il polacco, ceduto dal Milan a gennaio scorso, sarebbe il grande obiettivo di Pradè.

A giorni è previsto un assalto per riavvicinare le parti dopo settimane di stallo. L’Herta Berlino valuta l’ex Genoa e Milan 27 milioni di euro, cifra che la Fiorentina sta cercando di limare a proprio favore. Non più facile la trattativa con l’attaccante, che in Germania percepisce uno stipendio da 4 milioni. Solo la cessione di Chiesa (LEGGI QUI) spalancherebbe le porte ad un’operazione che al momento vede i viola fermi sul prestito con obbligo di riscatto.