Il River è campione: Alvarez-show sotto gli occhi dei club di tutta Europa

Stanotte la vittoria che vale la matematica e un altro gol per Julian Alvarez, il sogno di mercato della Fiorentina

Un'altra rete per timbrare la vittoria che vale il titolo. Il River Plate nella notte ha liquidato con un netto 4-0 il Racing e ha ottenuto la vittoria matematica del campionato argentino a 3 giornate dalla fine. Un successo che mancava da ben 14 anni e che mette in copertina Julian Alvarez . Con l'ultimo gol il suo bottino sale a 17, capocannoniere del torneo. E ad osservarlo dal vivo c'erano scout praticamente da tutta Europa : Juventus, Inter, Milan, Atletico Madrid, Barcellona, Newcastle e chissà quanti altri.

La Fiorentina già da tempo si era messa sulle tracce dell'attaccante classe 2000 ma ora che il suo exploit è sotto gli occhi di tutti, non sarà affatto semplice riuscire a concretizzare l'affare. I viola si giocheranno le proprie carte, sperando che Alvarez preferisca l'approdo in Europa in un club in cui possa subito imporsi da titolare.