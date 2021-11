Julian Alvarez e il potente entourage: la (doppia) carta nelle mani della Fiorentina

Cresce la concorrenza per il talento argentino del River Plate. La Fiorentina può vantare ottimi rapporti con i suoi procuratori

La stoffa c'è, l'interessamento viola pure. Il resto si vedrà, anche perché la folta concorrenza rappresenta un ostacolo non da poco. In attesa di sviluppi, quello di Julian Alvarez è senz'altro il nome che più di ogni altro, in questi giorni, sta facendo sognare i tifosi viola. Argentino classe 2000, centravanti brevilineo (ma utilizzabile anche in altri ruoli) scuola River Plate, in madrepatria c'è chi lo paragona a Lautaro Martinez e Carlos Tevez. La Fiorentina è tra le società che lo stanno tenendo d'occhio dopo un torneo di clausura che lo ha visto assoluto protagonista grazie alle 15 reti segnate in 16 presenze totali. Numeri che hanno permesso ad Alvarez di attirare le attenzioni dei club europei. Fiorentina, Juventus, Milan e molte altre: c'è chi parla di almeno una decina di società pronte a mettere le mani sul talento più cristallino del Sudamerica.