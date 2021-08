Il punto sugli esterni: Orsolini intriga, ma prende piede l’ipotesi “linea verde”

Convogliare un'altra ingente somma di denaro su un quinto profilo di rilievo esporrebbe le cinque ali al rischio della svalutazione, scrive Calciomercato.com

Vincenzo Italiano in conferenza stampa è stato chiaro: "Voglio 5 esterni, al limite 4 più un giovane, perché è un ruolo dispendioso e serve anche qualità". Al momento però, escludendo gli aggregati della Primavera, gli esterni sono 4: Saponara, Sottil, Callejon e Gonzalez, dunque, si aggiungerà presumibilmente una quinta ala da qui a fine mese. Questo quanto troviamo scritto su Calciomercato.com. Per il portale, però, starebbe prendendo piede l'ipotesi numero 2 dettata dal mister, quella del "4+1 giovane" .

Se Messias e Zaccagni non rispondono a pieno (in particolare il primo) all'etichetta di giovane, più calzanti alla definizione sono Orsolini, Carrascal e Brekalo, rispettivamente 24, 23 e 23 anni. In particolare il primo, che è perfetto per il 4-3-3 e piace molto ad Italiano. Eppure, sempre secondo il portale, un profilo ancora più giovane, economico e plasmabile a piacimento da parte dell'allenatore gigliato appare al momento la soluzione più gettonata, dietro ai quattro già presenti in rosa. Che possa essere Agostinelli, aggregato al ritiro dalla Primavera? Intanto il ragazzo continua ad allenarsi con la prima squadra dopo i giorni trascorsi in Trentino.