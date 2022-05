Il punto di Schira: “Pradè come paciere su Torreira. Contatti per Bellanova”

Il noto esperto di mercato, Nicolò Schira, ha parlato della situazione su Lucas Torreira e di Bellanova come possibile sostituto di Odriozola

L'esperto di mercato, Nicolò Schira, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per fare il punto sul mercato della Fiorentina. Ha iniziato parlando della situazione su Torreira: "La situazione è la stessa di mercoledì. Commisso e l'agente rimangono sulla loro posizione, ma Pradè starebbe facendo da paciere per colmare il problema. Certamente serve ancora una sforzo, la trattativa è difficile ma non impossibile. Il giocatore vuole rimanere a Firenze".