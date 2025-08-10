Il Presidente del Lecce: “Si lavorava da tempo su Sottil. Vuole riscattarsi”

Il Presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani, come riporta TMW, ha parlato del nuovo acquisto dei pugliesi Riccardo Sottil. Ecco le sue parole: "È arrivato Sottil, l’area tecnica lavorava da un po’ di giorni su questo nome, la trattativa non era banale. A volte sembra ci sia immobilismo, ma le trattative hanno i loro tempi, specie quando si seguono nomi che attirano attenzioni di tanti. Sottil ha motivazioni e vuole riscattarsi, l’allenatore lo conosce bene".