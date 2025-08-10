VIOLA NEWS calciomercato Il Presidente del Lecce: “Si lavorava da tempo su Sottil. Vuole riscattarsi”

calciomercato

Il Presidente del Lecce: “Si lavorava da tempo su Sottil. Vuole riscattarsi”

Sottil
Le parole del patron dei pugliesi sull'ormai ex viola.
Redazione VN

Il Presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani, come riporta TMW, ha parlato del nuovo acquisto dei pugliesi Riccardo Sottil. Ecco le sue parole: "È arrivato Sottil, l’area tecnica lavorava da un po’ di giorni su questo nome, la trattativa non era banale. A volte sembra ci sia immobilismo, ma le trattative hanno i loro tempi, specie quando si seguono nomi che attirano attenzioni di tanti. Sottil ha motivazioni e vuole riscattarsi, l’allenatore lo conosce bene".

Leggi i
commenti
Calciomercato: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA