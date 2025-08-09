FOTO – Sottil è arrivato in Salento. Eccolo con la sciarpa del Lecce

Sta per iniziare l'avventura di Riccardo Sottil al Lecce. Eccolo con la sciarpa giallo rossa in foto

Sta per iniziare l'avventura di Riccardo Sottil al Lecce. L'esterno oramai ex Fiorentina è appena arrivato in Salento, come mostra la foto in fondo all'articolo. Il classe 99' si è trasferito in giallo rosso con la formula del prestito secco di 500mila euro.