Il mercato non si ferma a Parisi: Quarta in bilico, domino a centrocampo

Dopo Sabiri e Parisi, La Gazzetta dello Sport assicura che sono attesi altri movimenti in entrata e in uscita, a partire dal portiere (contatti con Audero) fino alle punte. In difesa il grande affollamento a sinistra tra Parisi, Biraghi e Terzic, verrà risolto con l’addio del serbo. A destra Pierozzi proverà a convincere Italiano per il ruolo di vice Dodo' durante il ritiro, altrimenti sarà mercato (Gendrey). In mezzo Igor può essere ceduto, Ranieri rinnoverà il contratto, Milenkovic lo ha fatto da poco, Quarta ancora no. Motivo per il quale il futuro dell’argentino è ancora un’incognita.