Il mercato entra nella seconda fase: focus su due ruoli, un sogno nel cassetto

Attenzione a Milenkovic: i viola hanno un gentlemen agreement secondo il quale valuteranno offerte delle big, su di lui ci sono Inter, Napoli e Juventus; per sostituirlo in forte crescita le quotazione di Le Normand della Real Sociedad. Si cercherà poi un'alternativa a sinistra in difesa e un ulteriore innesto a centrocampo, dove il sogno è Luis Alberto: non è escluso un inserimento pesante per lo spagnolo della Lazio. Lo scrive il Corriere Fiorentino.