Gollini lavora già per restare. E Gollorius vola su Spotify

Gollini torna a Firenze dopo dieci anni. La Fiorentina, che lo ha preso dall'Atalanta in prestito oneroso di 500mila euro con diritto di riscatto fissato a 8 milioni , è stata convinta dalle sue capacità e della sua esperienza anche in campo internazionale.

I viola ricordano bene l'avversario che ben occupava la porta e faceva ripartire la manovra da primo play basso. Ora toccherà a Gollini, che già freme e vuole trasformarsi in uno dei garanti del rinascimento gigliato, anche per mettere radici in un posto dove dice di aver chiuso il cerchio. E intanto, nelle ultime ore su Spotify si moltiplicano i contatti del suo alter ego trap, Gollorius, sulla scia anche dei post social della Fiorentina con i versi delle sue canzoni. Lo scrive Il Tirreno.