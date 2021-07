Il maestro chiama, l’allievo risponde: Juric vuole Amrabat al Torino

Si apre un clamoroso ritorno per Amrabat. Juric lo rivorrebbe con se, questa volta al Torino

L'avventura di Amrabat alla Fiorentina non è iniziata nei migliori dei modi. Tra un costo del cartellino elevato e prestazioni non all'altezza, il giocatore algerino, non è riuscito fina a oggi a lasciare il segno. Ecco che, l'operazione per pubalgia e l'assenza dagli allenamenti per altri 21 giorni, non aiuta a rafforzare un rapporto con i tifosi già debole di suo.

Secondo la ricostruzione di Tuttosport, si sarebbe aperto un clamoroso ritorno per il centrocampista ex Verona. Infatti Ivan Juric, neo allenatore del Torino, vorrebbe riaverlo alla sua corte per rinforzare il centrocampo granata. Idea complicata ma non impossibile. I rapporti tra le due società sono ottimi e Amrabat deve tanto al suo maestro Juric, tornerebbe senza pensarci. Inoltre il 4-3-3 di Italiano non sembra il modulo migliore per il centrocampista, che potrebbe soffrire l'intensità del gioco dell'ex allenatore dello Spezia. Gli unici freni sono di tipo economico. I milioni spesi dalla Fiorentina due anni fa sono 20 milioni e ad una cifra inferiore il centrocampista non si muove. Difficilmente il Torino può raggiungere quei numeri. Vedremo se il futuro di Amrabat sarà lontano da Firenze.