Il Lille annuncia: “Accordo totale con la Fiorentina per Ikonè. Le firme…”

In attesa dell'annuncio della Fiorentina, ecco la nota del club francese: "Firmerà il 3 gennaio. Buon viaggio"

"Il LOSC conferma l'accordo totale con l'ACF Fiorentina per il trasferimento di Jonathan Ikoné (23) al club di Serie A. Il nazionale francese (4 presenze, 1 gol) firmerà lì definitivamente il 3 gennaio 2022, data di apertura del trasferimento italiano finestra. Tuttavia, è stato autorizzato a unirsi all'Italia in anticipo per partecipare alla ripresa degli allenamenti per la Fiorentina. (...) Jonathan Ikoné si prepara a vivere una nuova esperienza nella sua carriera approdando alla Serie A italiana di cui attraverserà in particolare il percorso dei suoi amici Mike Maignan e Fodé Ballo-Touré. Il LOSC lo ringrazia per tutto ciò che ha portato al club durante queste tre stagioni e mezzo e gli augura il meglio per il resto della sua carriera. Buon viaggio Jorko!"