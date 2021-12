VN – Confermato: Ikoné domani a Firenze per le visite. Le cifre dell’affare

L'accordo è ormai definito. L'esterno francese è atteso già domani a Firenze per la prima parte delle visite mediche di rito

Una volta avuto il via libera, Ikoné si godrà le vacanze invernali prima del rientro in città. In tempo per il primo allenamento da giocatore della Fiorentina. Confermate le cifre dell'affare che avevamo anticipato nelle scorse settimane. 14 milioni al Lille di parte fissa più uno di bonus. Ingaggio da 1,7 milioni al calciatore con contratto fino al 2026. Il Lille potrà inoltre contare su un 20% sulla futura rivendita dell'esterno. L'operazione è stata curata sin dalle fasi iniziali dagli intermediari Marco Branca e Marco Busiello. Firenze si prepara ad accogliere la sua nuova ala.