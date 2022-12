Il derby dell’Appennino è sul mercato: quanti intrecci tra Fiorentina e Bologna

Prima c'era solo qualche sporadico movimento, qualche interesse come quello per Orsolini mai realmente approfondito. Da questa stagione, invece, la linea Firenze-Bologna sul mercato è incandescente , almeno a livello di contatti, sondaggi e affini.

Palla al centro

La Fiorentina è tra le squadre pronte a farsi avanti per Nico Dominguez qualora il giovane argentino non trovasse l'accordo per rinnovare il contratto con i rossoblu: Motta lo ha reso un interessante trequartista, farebbe al caso di Italiano più di Maleh e Zurkowski, che di contro piacciono al Bologna e possono diventare preziose pedine di scambio se non vengono ceduti prima nell'ambito di qualche altro affare.