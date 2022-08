Il derby catalizza il mercato? Scatto dell’Empoli per Kouamé. E Bajrami…

Si sa, tutti i derby sono partite dal fascino estremamente particolare per tanti motivi che riguardano il campo. Ma una gara come quella fra Fiorentina ed Empoli può rappresentare anche un'ottima occasione per mettere in piedi trattative di mercato. Questo è quanto potrebbe accadere per Christian Kouamé, che proprio oggi ha presentato in maniera piuttosto curiosa il suo derby. Secondo quanto scrive Alfredo Pedullà sul suo sito web, sono stati infatti mossi passi avanti importanti per il passaggio dell'attaccante ivoriano all'Empoli. Accardi ha chiesto informazioni sull'ex Genoa che adesso potrebbe diventare un profilo molto concreto per gli azzurri. Possibile che possa entrare all'interno dei discorsi relativi a Bajrami (la scheda) ma, al momento, le due trattative sono svincolate