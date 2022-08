FOTO – E Kouamé diventa Tsubasa prima del derby con l’Empoli

Christian Kouamé, dopo essersi riconquistato con merito il posto all'interno della Fiorentina, sembra particolarmente carico in vista del derby contro l'Empoli di oggi. E per presentare la sfida, l'ivoriano prende in prestito le sembianze di un attaccante fra i più leggendari. L'ex Genoa ha infatti condiviso una storia sul suo profilo Instagram in cui assume le fattezze di Capitan Tsubasa (o Holly Hutton) mentre scaglia un tiro potentissimo all'interno del Castellani. Che possa essere di buon auspicio?