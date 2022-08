Kouamé verso la permanenza? Il punto sugli ‘esuberi’ Viola

Prima di domenica, la partenza di Christian Kouamé sembrava quanto di più scontato possibile nel mercato Viola. La titolarità dell'ex Genoa potrebbe cambiare le carte in tavola. Il problema è convincere il giocatore a restare nonostante la concorrenza sia fortissima. La società infatti sarebbe felice di confermarlo evitando così di andare a caccia di un quinto attaccante esterno anche perché per l’ex Genoa, fino ad oggi, sono arrivate solo offerte per il prestito. Non potendo far cassa insomma, si potrebbe andare avanti così. Gli altri nomi per possibili cessioni restano quelli di Benassi, Terzic, Nastasic e il già citato Zurkowski mentre per Kokorin si fa sempre più probabile una permanenza (almeno) fino a gennaio. Lo scrive stamani il Corriere Fiorentino