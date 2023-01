Bologna al Franchi per Terzic. Basta solo Kayodé per sostituire Biraghi?

Dopo l'addio di Maleh e quello imminente di Zurkowski in direzione Spezia, un altro giocatore viola potrebbe partire. Come scrive Tuttosport, ieri al Franchi c'erano Sartori e Di Vaio, uomini mercato del Bologna. Da settimane hanno messo nel mirino Aleksa Terzic, il cui contratto scade nel 2024. In casa viola si riflette sul vice-Biraghi: il capitano non potrà coprire da solo l'intera stagione, e dunque la scelta è: dare fiducia al 18enne Kayodé oppure si tornerà sul mercato?